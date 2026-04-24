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Cronaca

Il prof Schettini: “L’IA può aiutare a capire i terremoti”

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Ha parlato a centinaia di studenti delle scuole superiori di come le nuove tecnologie impattino sulle nuove generazioni, e di come queste ultime possano relazionarsi ad un concetto come quello della memoria condivisa, tema cruciale per il territorio nell’anno del cinquantesimo del sisma. Vincenzo Schettini, docente di fisica con un notevole seguito sui social, è stato il protagonista di un convegno all’Università di Udine organizzato da Primacassa Fvg e moderato da Monica Bertarelli.

Soddisfatto dell’iniziativa il presidente di Primacassa Fvg Marco Gasparini.

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