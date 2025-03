Il quesito spaventa i dipendenti della base di Aviano: la maggior parte risponde

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scadevano oggi, alle 12, i termini per rispondere al quesito “Cosa hai fatto la settimana scorsa?” da parte dei dipendenti civili, con account ufficiale, appartenenti all’area commerciale della base militare di Aviano. Dei 150 interessati dalla domanda arrivata dal Doge, il Dipartimento Usa guidato da Elon Musk, la maggior parte ha fatto click sul pulsante “invia”. Ma, come sottolinea Angelo Zaccaria, referente UilTucs della base, lo hanno fatto più per paura di ritorsioni – compresa la ventilata possibilità di licenziamento – che per adempire ad un obbligo alquanto discutibile.

“Io – puntualizza il sindacalista – non ho fornito alcuna delucidazione su cosa ho fatto la settimana scorsa. E, almeno sulla carta, sarei stato tenuto a rispondere a quella email”.

Perché è qui il motivo del contendere. I dipendenti italiani dell’Exchange erano obbligati a fornire delucidazioni al Doge? Oppure, non essendo lavoratori americani, erano esentati dal farlo?

“Al di là del fatto che attendiamo di essere convocati urgentemente dall’Ambasciata statunitense in Italia per avere chiarezza su questo punto focale – avverte il sindacalista della Uil – qui potrebbe configurarsi l’ipotesi di violazione della privacy sancita dalla normativa europea. Inviare dati sensibili oltreoceano, su richiesta perentoria di un Dipartimento governativo, potrebbe andare contro le leggi, italiane ed europee, che, appunto, tutelano la nostra privacy. Se ciò venisse accertato, avremmo sufficiente documentazione per agire nelle opportune sedi legali”.

Nei giorni scorsi, a questo proposito, Fisascat Cisl e UilTucs avevano inviato una lettera all’ambasciatore Usa in Italia, al ministero dell’Interno e alla presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo un incontro urgente in ambasciata. L’occasione anche per ribadire che “i dipendenti civili italiani sono assoggettati unicamente alle leggi del loro Paese e agli accordi bilaterali. Pertanto la richiesta di rispondere alla mail è illegittima”.