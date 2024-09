Il questore chiude l’Hollywood per 30 giorni

Trenta giorni di chiusura per l’Hollywood. A notificarla al titolare del disco bar di Zoppola, su disposizione del questore di Pordenone, Giuseppe Solimene, sono stati oggi gli agenti di polizia.

La chiusura amministrativa del locale è frutto del lavoro svolto della stazione dei carabinieri di Fiume Veneto e dei risultati operativi dei militari dell’Arma dopo i controlli di sabato scorso.

In quell’occasione era stato arrestato un pusher di 27 anni, che aveva proposto della droga ad un carabiniere in borghese che si trovava all’interno del locale.

Il disco bar di Zoppola, inoltre, era stato sanzionato per 10mila euro: 7mila per l’impiego dei lavoratori, altri 3mila per la violazione sulle norme di conservazione degli alimenti.