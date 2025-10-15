Il Questore De Lorenzo: “Nostro personale ha dimostrato grande equilibrio”

GUARDA IL VIDEO Non è escluso che i facinorosi abbiano premeditato le violenze poi messe in atto ieri sera in centro a Udine. Il Questore Pasquale Antonio De Lorenzo, nel fare il punto della situazione dopo i disordini che hanno messo a ferro e fuoco il capoluogo friulano dopo il corteo pro-Palestina, lascia aperta la porta ad ogni ipotesi durante questa fase di indagini:

Diversi i reati contestati alle venti persone fermate, di cui due arrestate:

De Lorenzo ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro operato.

E alla domanda se ci sia stata una collaborazione con le istituzioni israeliane in questi giorni per la gestione della sicurezza, ha risposto:

De Lorenzo ha infine spiegato che il lavoro del dispositivo di sicurezza riguardante queste impegnative giornate si è conclusa poco prima di mezzogiorno con la ripartenza dall’Italia in aereo della nazionale israeliana.