Il riso friulano torna in tavola

Presentato il primo raccolto del nuovo Consorzio: filiera locale, coltivazione in asciutta e obiettivo 100 ettari nel 2026
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le coltivazioni di riso tornano ad occupare i campi del Friuli. A Mortegliano è stato presentato il primo raccolto del Consorzio che ha riportato in regione una coltura storica scomparsa oramai da decenni. Un progetto agricolo innovativo che coinvolge cinque aziende, sostenute dalla Bcc Pordenonese e Monsile, e che punta a costruire una filiera completamente friulana, dal campo alla tavola.

Per l’esordio sono stati coltivati 12,5 ettari tra Porpetto, Camino al Tagliamento, Varmo e San Vito di Fagagna. La varietà scelta è il Sant’Andrea, ideale per risotti cremosi. La produzione avviene con la tecnica “in asciutta”, che riduce drasticamente il consumo d’acqua e limita l’uso di fitofarmaci, garantendo qualità e sostenibilità.

Visto l’entusiasmo della domanda, il Consorzio punta ora a estendere la superficie coltivata a oltre 100 ettari già nel 2026, con una redditività che supera nettamente quella dei cereali tradizionali.

