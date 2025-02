Il Sabotino si candida a Patrimonio Unesco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno studio di fattibilità per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio storico del lato italiano del Monte Sabotino, con l’obiettivo un giorno di candidare il sito a Patrimonio Unesco, è’ stato promosso da Promoturismo Fvg e Gect come partner di due progetti Interreg – Walk of Peace e Beyond Walk of Peace – dedicati ai percorsi e ai luoghi della Grande Guerra. Ammonta ad oltre due milioni di euro la somma degli investimenti relativi alle due iniziative che intendono valorizzare l’intera area transfrontaliera teatro di scontri del primo conflitto mondiale. Il Sabotino in particolare vedrà la riqualificazione dell’area sacra e la sistemazione della strada di accesso dal lato italiano.

Il progetto Beyond Walk of Peace in particolare coinvolgerà istituzioni di 10 Paesi europei che a settembre firmeranno una lettera d’intenti per la conservazione del comune patrimonio relativo alla Prima Guerra Mondiale, patto prodromico poi a candidare il Sabotino a Patrimonio Unesco, titolo vantato già da alcuni siti tra Francia e Belgio teatri di combattimenti tra il 1914 ed il 1918. Il Sabotino – che l’8 febbraio ha fatto da sfondo alla cerimonia di inaugurazione di Go 2025 – è noto anche per la presenza della scritta “Tito”, situata su terreno privato, sulla quale nei giorni scorsi l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani aveva proposto un’interrogazione a Bruxelles in cui chiedeva se si ritenga “compatibile con i valori dell’Unione la permanenza di questo simbolo” e se si intenda “sollecitare le autorità slovene affinché venga rimosso nel rispetto della memoria delle vittime italiane e della cooperazione tra Stati membri”.