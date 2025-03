Il Sap: serve un nuovo reparto mobile in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un contingente di 200 uomini che possa intervenire prontamente riducendo gli invii di personale da Padova. Il Sindacato autonomo di Polizia chiede la creazione di un nuovo reparto mobile in Friuli Venezia Giulia, ipotesi al momento al vaglio. Il segretario regionale del Sap, Lorenzo Tamaro, sottolinea che «Noi vediamo il reparto mobile in azione in tutta la regione già adesso a Trieste, a Udine, a Gorizia proprio per il Cpr, e quindi c’è una necessità, uomini adesso stanno arrivando da Padova. Avere un reparto del genere in Regione è una cosa che serve assolutamente e il Sap lo chiede da tempo. Adesso sembra che ci sia l’intenzione da parte del Dipartimento di trovare un luogo dove istituire questo questo reparto che è fondamentale anche per il discorso del Cpr che spesso è soggetto a rivolte e ha comunque problemi di ordine pubblico. Avere quindi un reparto nelle adiacenze è molto importante e anche di sollievo per i restanti operatori di forze dell’ordine territoriali» conclude Tamaro.