Il Segretario Generale dell’InCE Franco Dal Mas a Podgorica

Podgorica, 3 aprile – Il Segretario Generale dell’Iniziativa Centro Europea (InCE) l’On. Franco Dal Mas si è recato il 2 aprile a Podgorica per una visita ufficiale, durante la quale ha incontrato il Vice Primo Ministro per le Relazioni Internazionali e Ministro degli Affari Esteri del Montenegro, Ervin Ibrahimović.

La visita ha costituito un’importante occasione per discutere l’agenda dell’InCE, con un focus particolare sulla cooperazione regionale, sul processo di integrazione europea e sul sostegno all’Ucraina.

Nel corso del colloquio, il Segretario Generale ha riconosciuto i recenti progressi compiuti dal Montenegro nel processo di adesione all’Unione Europea, tra cui la chiusura provvisoria di tre nuovi capitoli negoziali nel dicembre 2024. Ha inoltre espresso l’auspicio che il Paese possa presto entrare a far parte dell’UE.

‘L’adesione dei Balcani Occidentali all’Unione Europea contribuirebbe in modo significativo alla stabilità del continente. Montenegro ha fatto grandi passi in avanti affermandosi come front-runner nel percorso europeo e l’InCE è pronta a sostenere il paese anche con azioni concrete come il progetto “Falcone-Borsellino” volto a promuovere la diplomazia giudiziaria e a rafforzare la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, a beneficio della chiusura di ulteriori capitoli negoziali’, ha dichiarato Dal Mas.

Da parte sua, il Ministro Ibrahimović ha sottolineato che l’adesione del Montenegro all’Unione Europea entro il 2028 rappresenterebbe un importante messaggio di pace e un segnale di incoraggiamento per gli altri Paesi della regione, confermando la condivisione di valori comuni e la prontezza dei Balcani Occidentali a entrare a far parte della famiglia europea. Ha inoltre evidenziato come l’incontro testimoniasse la solidità della cooperazione con un’Organizzazione chiave per il rafforzamento della collaborazione regionale e per il sostegno al percorso europeo del Montenegro. In questo contesto, ha aggiunto che il sostegno dell’InCE – e in particolare dell’Italia – costituisce per il Paese un punto di riferimento essenziale.

Non è mancata un’analisi del contesto geopolitico attuale, con riferimento alla guerra in Ucraina e alle sue ripercussioni sulla stabilità regionale. Il Segretario Generale ha confermato il continuo impegno dell’InCE a favore dell’Ucraina, anche attraverso un rafforzato coinvolgimento istituzionale.

A conclusione dell’incontro, entrambe le parti hanno condiviso la convinzione che le buone relazioni di vicinato e la cooperazione regionale siano pilastri fondamentali per la stabilità e la prosperità, oltre a costituire un elemento chiave della prospettiva europea dei Balcani Occidentali.

Il Segretario Generale Dal Mas ha invitato il Ministro Ibrahimović a visitare la sede dell’InCE a Trieste, riaffermando l’impegno dell’Organi