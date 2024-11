Il Sindaco De Toni delegato ANCI per Università e Ricerca

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine, è stato scelto dal neoeletto presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, per occuparsi a livello nazionale di Università e Ricerca all’interno dell’Ufficio di Presidenza dell’ANCI. Una delega che in qualche modo celebra l’esperienza accademica dell’ex rettore dell’Università di Udine, da due anni impegnato con la sua prima esperienza politica. Una nomina, però, come sottolineato dal primo cittadino friulano, che è anche un riconoscimento per la città di Udine e per la regione, territori – ha spiegato anche durante il suo intervento all’assemblea di Torino -, che sono esempi a livello nazionale di integrazione tra ricerca e territorio.

Partecipando come relatore alla seconda giornata organizzata al Lingotto, De Toni ha evidenziato il valore dell’integrazione sociale e il ruolo chiave che hanno le amministrazioni comunali per affrontare sfide come la marginalità sociale e il supporto ai minori stranieri. Finalità, ha spiegato, da perseguire collaborando con quelle che ha definito le 7 alleanze: cittadini, enti locali limitrofi, Prefettura, associazioni sportive, categorie economiche, comunità religiose e terzo settore.