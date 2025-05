Il sindaco De Toni: “Eventuale cessione Udinese svolta per crescita squadra”

Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha commentato in una nota le voci di una trattativa che sarebbe già in fase avanzata per la possibile cessione dell’Udinese ad un fondo americano. Per il primo cittadino, l’eventuale passaggio di proprietà sarebbe “un’evoluzione ormai frequente nel contesto del calcio moderno, una transizione che, se ben gestita, può costituire una nuova opportunità di crescita e sviluppo per la nostra squadra. In uno scenario di questo tipo, la vera garanzia per il presente e per il futuro dell’Udinese in chiave sportiva rimane la famiglia Pozzo, che in tutti questi anni ha incarnato la solidità, la competenza e la capacità tutta friulana di amministrare con lungimiranza una delle società più importanti del calcio nazionale”. Secondo De Toni, poi, in questa fase di trasformazione potrebbe aprirsi l’occasione per “rafforzare ulteriormente il legame tra l’Udinese, la città di Udine e l’intero Friuli. Penso allo studio di forme di sinergia strutturali, che permettano di mantenere un radicamento identitario forte all’interno della società, affinché l’Udinese continui a rappresentare non solo una squadra di calcio, ma anche un simbolo della nostra comunità. Infine, sono certo che questo scenario potrà offrire uno stimolo ulteriore per dare concretezza al progetto dello ‘Stadio 2.0’, su cui stiamo lavorando fin dall’inizio del nostro mandato. Fin da subito abbiamo voluto con la società che lo stadio Friuli potesse diventare un vero e proprio centro di incontro e di servizi, un luogo aperto alla città e al territorio, capace di unire sport e innovazione. Sono sicuro che anche questo sarà un asset decisivo per il futuro”.