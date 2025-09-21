Il sindaco di Genova Salis: “Un trofeo per unire Barcolana e Millevele”

Un unico trofeo per unire la Millevele di Genova e la Barcolana di Trieste. E’ l’idea lanciata ieri dal sindaco del capoluogo ligure, Silvia Salis, al Salone Nautico, in occasione della cerimonia di premiazione della competizione nautica. “Sarebbe bello pensare – ha detto Salis – a un gemellaggio sportivo, cioè dare un premio di una classifica combinata fra la le due competizioni, in modo da spronare a fare entrambe le regate, con premiazione finale a Trieste al termine della Barcolana. Vediamo se questa proposta – ha concluso – potrà essere accolta per l’edizione del prossimo anno”.