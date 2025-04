Il sindaco di Pradamano: “Svegliato dai messaggini dei cittadini preoccupati”

“Questa mattina alle 7 mi hanno svegliato i tanti messaggi dei cittadini preoccupati dalla presenza dell’elicottero che sorvolava il paese e dal grande dispiegamento di forze dell’ordine. Pochi minuti dopo ero sul posto”. Comincia così il racconto del sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta, sull’operazione interforze messa in campo dalla Procura di Udine.

“La preoccupazione – continua Mossenta – è che fosse successo qualcosa di brutto. Non è la prima volta che villa Giuseppe è oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine. Ma mai con 15 mezzi tra carabinieri, polizia e guardia di finanza, oltre al cellulare della polizia penitenziaria, un elicottero e soprattutto gli agenti muniti di passamontagna e di giubbotti antiproiettile. Molti temevano che fosse capitato qualcosa nella vicina biblioteca”.

E poi la curiosità dei bambini della vicina scuola elementare, che hanno visto quanto stava accadendo. “I piccoli – prosegue Mossenta – hanno chiesto ai genitori cosa stesse capitando, bersagliandoli di domande. Poi molti hanno capito quale potesse essere la situazione”.

Meno preoccupati i cittadini di Buttrio, come spiega il sindaco Eliano Bassi. “I miei compaesani ne parlavano, ma erano tranquilli, anche perché si erano resi conto che non riguardava eventi delinquenziali nel paese. Certo – aggiunge – la curiosità era grande, tra elicottero, pattuglie e i tanti agenti presenti. A essere presa di mira – conclude – una villetta all’altezza della scuola. Aspettiamo di capire cosa sia successo nei dettagli”.