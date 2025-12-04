“Il sindaco di Taipana agì nel rispetto delle regole, incarico assunto per necessità”

0 Tra i 18 indagati nell’inchiesta sugli scuolabus acquistati in Friuli con bandi di gara pilotati figura anche un amministratore, il sindaco di Taipana Alan Cecutti, difeso dagli avvocati Marino Ferro e Maurizio Conti. Proprio Conti spiega che il primo cittadino affronta la vicenda “con serenità”. «Negli anni oggetto dell’inchiesta – premette il legale – molti Comuni decisero di rinnovare il parco scuolabus, ormai obsoleto, perché la Regione aveva messo a disposizione contributi particolarmente vantaggiosi. In quel periodo, però, Taipana non disponeva di alcun dipendente con le competenze necessarie per seguire la procedura. Per questo motivo il mio assistito si trovò a dover assumere la funzione di Responsabile Unico del Progetto, come previsto dalla normativa.» Secondo Conti, il ruolo fu svolto “in modo lineare e trasparente”: «Cecutti pubblicò il bando sulla piattaforma regionale indicando le caratteristiche del mezzo da acquistare. Alla gara – prosegue l’avvocato – partecipò unicamente la ditta Stefanelli, principale fornitore dei veicoli Iveco nel Triveneto.»

articolo precedente Sabato 13 alle 14.30 in Duomo a Cormons i funerali di Quirin e Guerrina

L’avvocato Conti respinge ogni addebito: il sindaco fu nominato RUP solo perché il Comune non aveva personale in grado di seguire la procedura di gara