Cronaca

“Il sindaco di Taipana agì nel rispetto delle regole, incarico assunto per necessità”

L’avvocato Conti respinge ogni addebito: il sindaco fu nominato RUP solo perché il Comune non aveva personale in grado di seguire la procedura di gara
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

Tra i 18 indagati nell’inchiesta sugli scuolabus acquistati in Friuli con bandi di gara pilotati figura anche un amministratore, il sindaco di Taipana Alan Cecutti, difeso dagli avvocati Marino Ferro e Maurizio Conti. Proprio Conti spiega che il primo cittadino affronta la vicenda “con serenità”.

«Negli anni oggetto dell’inchiesta – premette il legale – molti Comuni decisero di rinnovare il parco scuolabus, ormai obsoleto, perché la Regione aveva messo a disposizione contributi particolarmente vantaggiosi. In quel periodo, però, Taipana non disponeva di alcun dipendente con le competenze necessarie per seguire la procedura. Per questo motivo il mio assistito si trovò a dover assumere la funzione di Responsabile Unico del Progetto, come previsto dalla normativa.»

Secondo Conti, il ruolo fu svolto “in modo lineare e trasparente”: «Cecutti pubblicò il bando sulla piattaforma regionale indicando le caratteristiche del mezzo da acquistare. Alla gara – prosegue l’avvocato – partecipò unicamente la ditta Stefanelli, principale fornitore dei veicoli Iveco nel Triveneto.»

