Il sindaco di Udine De Toni alle 21 in diretta a Elettroshock

Tra pochi giorni ricorreranno i due anni dall’insediamento di Alberto Felice De Toni a Palazzo D’Aronco. Il verdetto delle elezioni amministrative di primavera arrivò il 17 aprile del 2023, all’esito del ballottaggio che vide contrapposti De Toni e il sindaco uscente Pietro Fontanini.

Il primo cittadino del capoluogo friulano sarà ospite questa di Telefriuli. Alle 21 interverrà in diretta alla trasmissione Elettroschok. Il sindaco sarà intervistato dalla direttrice di Telefriuli, Alessandra Salvatori, e dal vicedirettore del Gruppo Nem, con delega al Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini.

Un occasione per tracciare un bilancio dei primi di anni di mandato, ma anche per affrontare temi caldi e dibattuti in città, dalla sicurezza al commercio.

Sarà possibile intervenire da casa con riflessioni e domande per il sindaco De Toni, scrivendo un messaggio Whatsapp al numero 345-9956897.