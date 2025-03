Il sindaco Dijust: “Vicini alla famiglia di Comelli”

Grande lo sgomento a Fiumicello-Villa Vicentina, il comune in cui risiedeva Alex Comelli, vittima dell’incidente accaduto nella notte a Santa Maria La Longa. Il sindaco Alessandro Dijust ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del 48enne: “Mando un forte abbraccio e la mia solidarietà alla famiglia di Comelli. E’ grande il dolore di tutta la comunità per la scomparsa di Alessandro, ennesima vittima della strada” ha detto il primo cittadino. Alessandro Comelli viveva con la famiglia nella frazione di San Lorenzo di Fiumicello e lavorava in una azienda del territorio.