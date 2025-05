Il Tar annulla il concorso per docenti di pianoforte del Conservatorio Tartini

Il presidente della commissione e due candidati avevano rapporti troppo stretti: annullato il concorso per docente di Pianoforte di prima fascia del Conservatorio Tartini di Trieste. E’ quanto ha deciso il Tar del Friuli Venezia Giulia, dando ragione a due musicisti che avevano impugnato gli esiti della gara, indetta dal Tartini nel 2024 quale capofila del consorzio costituito tra più Conservatori, a cui avevano partecipato. Secondo i ricorrenti, la procedura sarebbe risultata viziata per conflitto d’interesse e violazione dell’obbligo di astensione. Il giudice amministrativo ha rilevato che un candidato non solo si era diplomato al Conservatorio Tomadini di Udine e specializzato a Trieste con il presidente di commissione, ma che i due avevano tenuto diversi concerti insieme e che avevano anche pubblicato un cd. Un’altra candidata, inoltre, aveva lavorato nello stesso dipartimento in cui operava il presidente e fatto parte assieme a lui di un’altra commissione giudicante del Conservatorio. Per questo, ha concluso il Tar, il presidente si sarebbe dovuto astenere dal giudicare in quel concorso.