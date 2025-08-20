Il Taser rimarrà in dote alla Polizia locale di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 12 i taser in dotazione tra gli 80 agenti di Polizia locale di Udine. Palazzo d’Aronco, come il Comune di Venezia, è stata una delle prime amministrazioni ad introdurre la pistola elettrica tra le sue forze dell’ordine, poi entrata nell’organico anche della municipale di Pordenone e Cordenons nel 2024.

In 4 anni, gli agenti della Polizia locale udinese non hanno mai dovuto ricorrere alle scariche di elettroshock.

A Udine il taser rimarrà una delle armi in dotazione al corpo di Polizia locale. Nessun dubbio, nonostante i due recenti decessi causati dal suo utilizzo a Olbia e Genova. Lo storditore elettrico ricorda l’assessore Toffano, rimane un ottimo strumento di dissuasione se usato correttamente e una volta estratto, attiva la body CAM a garanzia di chi impugna l’arma e di chi sta per subire la scarica elettrica.