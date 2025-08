Il tempo condiziona le partenze: traffico ridotto in FVG

Il meteo ha condizionato le partenze nel primo week end di agosto. Complice l’allerta giallo diramato ieri, che annunciava piogge intense e vento sulla nostra regione, il traffico sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia, pur intenso, ha fatto registrare nelle prime ore della giornata una riduzione dei transiti del 20%. Come previsto dalla Concessionaria Autostrade Alto Adriatico, il tempo ha influito sulle partenze e i rientri, producendo un rallentamento dei flussi che saranno quindi inferiori ai 190mila ipotizzati ieri per la giornata odierna. Non sono state segnalate al momento particolari code e criticità. Alla barriera del Lisert, in uscita dall’Italia, si è registrata una coda di veicoli in attesa inferiore al chilometro. Rallentamenti si sono verificati dalle prime ore del mattino solo nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, dovuti ai vacanzieri di rientro dal mare e diretti verso l’Austria sulla A23. Sicuramente efficace la gestione della Concessionaria autostradale che per questo sabato da bollino nero ha schierato circa 300 operatori tra personale di sala radio, ausiliari alla viabilità, operatori di infomobilità, gestori di tratta ed esattori, assistenti all’utenza in servizio sui piazzali di stazione; e ancora, operatori degli impianti tecnologici, manutenzione d’urgenza, tecnici reperibili e personale del soccorso sanitario e meccanico.