La partita Italia-Israele, in calendario per il 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine, potrebbe non essere giocata. Secondo indiscrezioni del Times di Londra, la Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. La decisione, anticipa il quotidiano britannico, “è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole”. In questo caso, oltre all’incontro di Udine, salterebbe la partecipazione del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato di “essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa”.
Il Times di Londra: “Uefa valuta esclusione di Israele da competizioni”
