Il titolare dell’Osteria Venerio: “Non siamo al sicuro, chiudo le sere feriali”

Un'escalation che spaventa e costringe a fermarsi. Nell'ultima settimana i ladri hanno sfondato una finestra per entrare nell'Osteria Venerio di Udine, erano le otto di sera, con il locale ancora aperto. E ieri, al rientro a casa dal lavoro, è stata aggredita la cuoca. In dodici anni sono già sette i furti subiti, ma questa volta la paura ha superato il limite. Il titolare ha deciso di non aprire più la sera durante la settimana, ma solo nel weekend: "Non mi sento più sicuro", spiega, pensando prima di tutto all'incolumità dei suoi dipendenti.