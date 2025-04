Il Tribunale di Udine assolve Luca Tassinari, il ‘secchione’ friulano

Assolto per non aver commesso il fatto. Con questa formula il Tribunale di Udine ha assolto Luca Tassinari, il ‘secchione’ friulano. Il 40enne di Venzone, da giovane studente di matematica e diventato famoso per la sua partecipazione alla seconda edizione del realty show ‘La pupa e il secchione’ andata in onda 15 anni fa, era stato accusato di aver usato indebitamente nel 2020 le carte di credito di tre persone per acquistare i biglietti di andata e di ritorno per il Brasile per lui e un amico. Durante il processo, Tassinari, difeso dall’avvocato Alessandra Domenighini, ha spiegato di aver comperato i titoli di viaggio attraverso un’agenzia emiliana e di essere estraneo ai fatti.