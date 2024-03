Il vaccino antiCovid ha protetto i dipendenti comunali: lo studio

Appena pubblicato sulla rivista internazionale Vaccines (MPDI) uno studio di Luca Cegolon e Francesca Larese Filon dell’Università di Trieste, che ha esaminato l’incidenza del COVID-19 durante tutta pandemia (1 marzo 2020- 31 gennaio 023) in 2.314 dipendenti del comune di Trieste. L’analisi ha confermato l’effetto protettivo della vaccinazione contro le infezioni sintomatiche, ha evidenziato l’importanza delle dosi di richiamo e delle formule vaccinali aggiornate per controllare un virus altamente mutabile.

LO STUDIO

Il rischio di COVID-19 infatti aumenta in qualsiasi ambiente lavorativo caratterizzato da interazioni sociali. Il campione del comune di Trieste era composto principalmente da impiegati amministrativi (48,5%), maestre d’asilo (33%), personale tecnico (9,9%) e agenti di polizia locale (8,5%). Alla fine dello studio, il 55% (N = 1272) dei dipendenti era stato vaccinato con almeno tre dosi di vaccino COVID-19, mentre il 19,7% (N = 457) era rimasto non vaccinato.

Nell’ arco di tutto il periodo di studio (1° marzo 2020 – 31 gennaio 202)3, 1444 (62,4%) dipendenti sono risultati positivi al SARS-CoV-2 almeno una volta e il 18,1% (N=262) almeno due volte.

Dal 1 marzo 2020 al 31 gennaio 2023, 1.444 (62,4%) dipendenti del Comune di Trieste sono risultati positivi al COVID-19 almeno una volta e 262 (18,1%) almeno due volte. Solo 20 lavoratori sono stati ricoverati in ospedale per malattie gravi, quindi il 99,9% delle infezioni da SARS-CoV-2 è stato lieve o moderato. Un solo lavoratore, precedentemente immunizzato con tripla dose è deceduto.

Entro la fine del periodo di studio (31 gennaio 2023), 25.458.763 casi cumulativi di COVID-19 casi erano stati segnalati in tutta Italia dall’inizio della pandemia.

La stragrande maggioranza delle infezioni primarie (69,3%) si è verificata durante l’ondata Omicron (1 dicembre 2021–31 gennaio 2023), periodo durante il quale si sono verificate anche la totalità delle reinfezioni.

Il rischio di infezione primaria COVID-19 durante l’intero periodo di studio aumentava in modo significativo nei dipendenti di età compresa tra 40 e 49 anni, nel sesso femminile, e (nelle prime ondate pandemiche) in categorie lavorative essenziali come gli agenti di polizia locale e gli insegnanti di scuola materna.

Durante l’intero periodo di studio, rispetto ai colleghi vaccinati il rischio di infezioni primarie era significativamente inferiore nei lavoratori vaccinati con tre o quattro dosi, per un’efficacia vaccinale del 58% e del 70%, rispettivamente. L’effetto protettivo della vaccinazione contro le infezioni primarie si confermava nella varia ondate pandemiche, con un’efficacia vaccinale del 75% con una dose contro il 99% con due dosi durante l’ondata Alpha, riducendosi leggermente a 59% e 70% con Delta. Durante l’ondata Omicron, il rischio di infezioni primarie da SARS-CoV-2 diminuiva significativamente con tre o quattro dosi di vaccino, per un’efficacia vaccinale pari rispettivamente a 58% e 91%. Inoltre, il rischio di reinfezione COVID-19 durante l’intero periodo di studio si riduceva con una, due, tre o quattro dosi di vaccino, per un’efficacia vaccinale rispettivamente del 53%, 58%, 68% e 86% contro le reinfezioni.

Non si riscontrava differenza significativa di efficacia vaccinale per terza dose eterologa (prime 2 dosi con Astrazeneca e booster con Pfizer or Moderna) rispetto all’ omologa (3 dosi di vaccino ad m-RNA, Pfizer o Moderna), sia contro le infezioni primarie che contro le reinfezioni

In conclusione, le infezioni primarie COVID-19 erano più probabili tra maestre di scuola materna e agenti di polizia locale durante l’intero periodo studio, soprattutto nelle prime fasi della pandemia, quando le attività lavorative non essenziali sono state sospese e si prestavano anche a smart-working.

Il rischio di infezioni primarie e di reinfezioni si riduceva con dosi crescenti di vaccino COVID-19, indipendentemente dall’ondata pandemica.