Il veliero più grande al mondo fa tappa in Fvg

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Corinthian è la nave da mille e una notte del gruppo Orient Express

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A bordo 54 cabine dal costo di mille euro a notte
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un lusso che richiama ai fasti del treno Orient Express ma senza rotaie sostituite da onde e vento. Si chiama Corinthian ed è il più grande veliero al mondo grazie ai 220 metri di lunghezza. Armatrice è la compagnia Orient Express che l’ha voluto in partnership con il gruppo Lvmh, che detiene il 50% del marchio ed è la holding francese che possiede i brand più prestigiosi del lusso come Louis Vuitton, Tiffany e Moet & Chandon.

Corinthian è ormeggiata alla Stazione Marittima di Trieste ed effettuerà una mini crociera nell’alto Adriatico tornando poi nel capoluogo giuliano il 2 settembre dopo aver fatto scalo a Rovigno, Brioni e ovviamente Venezia. Il lusso a bordo non manca grazie a 54 suite, dal costo indicativo che parte da 10 mila euro a notte, è in grado di ospitare al massimo 110 passeggeri, ogni cabina ha misure che vanno da un minimo di 70 metri quadri ai 900 della presidenziale. A bordo sono presenti 5 aree ristorazione, piscine, Spa e teatro.

Consegnata a maggio del 2026, la Corinthian, è stata progettata e costruita nei cantieri de l’Atlantique di Saint-Nazaire oltre ad avere dei propulsori a Lng ha anche tre alberi in carbonio dall’altezza di centro metri e può contare su una superficie velica di 4.500 metri quadrati che consente alla nave di navigare solo con il vento.

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