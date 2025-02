Illeso dopo l’incidente, ma era ubriaco: denunciato

E’ uscito illeso dall’incidente, ma è risultato ubriaco all’acoltest. Per questo i Carabinieri di Udine lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza.

E’ successo la scorsa notte in viale Tricesimo.

Il conducente del veicolo, un uomo di 24 anni di Pasian di Prato, ha perso il controllo della propria Bmw X1 ed si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il giovane non ha riportato ferite. Tuttavia, sottoposto all’esame alcolemico, è risultato avere 1,17 grammi di alcol per litro di sangue.