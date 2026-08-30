Imbarcazione imbarca acqua e semiaffondata nel porto di Grado

Un’imbarcazione semiaffondata è stata recuperata questa mattina dai Vigili del fuoco nel porto del Mandracchio di Grado. L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba, quando lo scafo ormeggiato è stato notato inclinato e ormai invaso dall’acqua.

Dopo aver verificato che a bordo non vi fosse nessuno, i Vigili del fuoco, con l’impiego di un’autogru e l’intervento dei sommozzatori, hanno lentamente sollevato e raddrizzato il natante. L’acqua presente all’interno è stata aspirata con le pompe, consentendo all’imbarcazione di tornare completamente a galla.