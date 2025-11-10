Imbarcazioni di italiani battenti bandiere estere: accertati occultamenti per oltre 2,5 milioni di euro

Tra il litorale friulano e isontino è stata portata alla luce un’evasione da oltre 2,5 milioni di euro tra le imbarcazioni immatricolate all’estero ma di fatto nella disponibilità di italiani residenti nel territorio nazionale. Le verifiche della Guardia di Finanza di Trieste nel settore della nautica da diporto hanno portato alla scoperta di otto imbarcazioni ‘fintamente’ battenti bandiere estere. Il fenomeno denominato flagging out permette di intestare le barche a registri stranieri pur utilizzandole stabilmente in Italia, con il rischio di eludere gli obblighi fiscali previsti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le indagini, condotte dalla Stazione Navale di Trieste e dalla Sezione Operativa Navale di Lignano Sabbiadoro, hanno riguardato oltre 50 imbarcazioni lungo i porti e le marine del Friuli Venezia Giulia. L’incrocio dei dati raccolti con le banche dati del Corpo ha permesso di accertare occultamenti per 2.548.500 euro. Le sanzioni amministrative, comprese tra il 3 e il 15% dell’importo non dichiarato per ciascun anno d’imposta, superano i 75 mila euro complessivi.