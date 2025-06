Imbrattamenti sul Natisone, identificati due vandali in costume

Sono stati fermati e identificati i due vandali in costume da bagno che questo pomeriggio hanno imbrattato la rosta del Fiume Natisone posizionata a pochi metri dal Ponte Romano di Premariacco. Dopo la segnalazione di un solerte cittadino, i carabinieri di Cividale del Friuli sono prontamente intervenuti sul posto con una pattuglia del Nucleo Radiomobile fermando i due sedicenti ‘writer’ vicino alla briglia in cemento. “Non tutti i gesti di inciviltà possono passare impuniti – ha commentato il sindaco Michele De Sabata, ricordando come già nel 2024 il manufatto in cemento fu oggetto di sgradite attenzioni. – Il danno arrecato è grave, ma l’auspicio è che proprio il ripristino — e non una semplice sanzione economica — possa rappresentare la giusta “pena” educativa per chi ha voluto sfregiare un bene collettivo”.