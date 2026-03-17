Immigrazione: 7 arresti per favoreggiamento, 30 denunce

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’articolata indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Monfalcone, sotto il coordinamento della DDA di Trieste e del pm Federico Frezza, ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sei cittadini cinesi e uno serbo (di cui sei passeur colti in flagranza) sono stati arrestati, 30 quelli denunciati a piede libero. Sono inoltre stati sequestrati numerosi mezzi di trasporto.

L’operazione, nata ad agosto dello scorso anno da una segnalazione a Villesse, quando era stata notata la presenza di un gruppo di cittadini cinesi scendere da un camion con targa montenegrina per poi essere prelevati da due auto con targa italiana, ha fatto emergere una rotta strutturata per il trasferimento di cittadini asiatici dalla frontiera orientale verso il cuore dell’Italia e l’Europa.

I trafficanti operavano con estrema flessibilità. Inizialmente, i migranti giungevano a Trieste via terra e venivano trasferiti su treni e auto private verso basi logistiche nel Veneto. Per eludere i controlli, l’organizzazione utilizzava veicoli dotati di doppio fondo e spostava i punti di trasbordo in aree rurali tra le province di Udine e Gorizia. In una fase successiva, il gruppo aveva tentato di sfruttare l’aeroporto di Venezia Tessera per imbarchi verso la Spagna, fornendo ai clandestini – una trentina quelli individuati nel corso dell’attività investigativa – documenti d’identità contraffatti. La destinazione finale prediletta restava Prato, polo strategico per l’impiego irregolare.

La svolta nelle indagini è arrivata il mese scorso, a Roma, quando i militari hanno individuato e arrestato la donna a capo dell’organizzazione, nota come “Mela”. Invisibile per mesi grazie a identità fittizie, è stata sorpresa con 20mila euro in contanti e decine di documenti falsi.