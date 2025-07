Immigrazione clandestina, rintracciati 4 irregolari dalla Polizia di Pordenone

Quattro cittadini stranieri – un nigeriano, un pakistano e due albanesi – presenti irregolarmente sul territorio nazionale sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato di Pordenone nell’ambito di un’importante operazione contro l’immigrazione clandestina, denominata a livello nazionale “Oscar 14”.

L’attività si è sviluppata attraverso un’efficace sinergia tra l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria. L’operazione ha avuto origine dall’analisi delle dichiarazioni di ospitalità arrivate negli ultimi mesi e dalla valutazione dei provvedimenti di rigetto relativi al rilascio dei permessi di soggiorno.

Quanto ai 4 stranieri rintracciati, per il cittadino nigeriano è stato adottato l’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni. Il cittadino pakistano, già condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato accompagnato al Cpr di Milano, mentre per i due albanesi è stata disposta l’espulsione, con accompagnamento immediato all’aeroporto di Treviso per il rimpatrio.

Sono in corso ulteriori attività mirate al rintraccio e al successivo allontanamento di stranieri.