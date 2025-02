Immobile per minori a Passons, amministrazione al fianco dei cittadini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune è dalla parte dei cittadini a Passons e, alla notizia della richiesta di apertura di una comunità socio educativa per una dozzina di minori non accompagnati che provengono dall’area penale, ha organizzato un incontro aperto a tutti per fare il punto della situazione e garantire azioni in difesa della sicurezza dei residenti. La preoccupazione è alta, anche perchè i giovani che dovrebbero essere ospitati nella casa di via Adige, sono ragazzi per i quali l’autorità giudiziaria competente ha emesso dei provvedimenti alternativi alla detenzione.