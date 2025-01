“Impianti fotovoltaici in città che nascono come funghi”, il Consiglio comunale di Udine non ci sta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Parchi solari che nascono di notte come i funghi, deprezzando, secondo molti cittadini, le proprietà private poste attorno. Ben 11 quelli che dovrebbero sorgere nei prossimi mesi nel hinterland di Udine, tutti approvati con Procedura abilitativa semplificata dalla Regione, senza il minimo coinvolgimento del Comune, relegato a svolgere un mero ruolo di verifica.

La notizia rilanciata da Telefriuli dell’impianto fotovoltaico di 8 ettari e da 5,2 megawatt di potenza, in fase di costruzione in via Emilia, a due passi dal cimitero di Paderno, ha tenuto banco durante il consiglio comunale di ieri sera, nonostante non fosse inserito in nessuno ordine del giorno. L’argomento ha impegnato per oltre un’ora i lavori dell’aula e da tutti i banchi si è levata un’unica voce: il Comune e i consiglieri vogliono essere coinvolti e partecipare nei tavoli di discussione.

A dare il là alla discussione è stato l’intervento del consigliere di opposizione Loris Michelini durante le considerazioni sulle modifiche da attuare al piano regolatore a salvaguardia del Parco del Torre e del Cormor. “Al di là delle competenze – ha sottolineato il consigliere di Identità Civica Loris Michelini– , sarebbe opportuno aprire un ragionamento per tutelare il paesaggio agricolo e urbano. Serve salvaguardare il paesaggio con azioni concrete”.

“Come mai non ci siamo accorti di tutti questi parchi che stanno costruendo? – si è domandato il consigliere e presidente della seconda Commissione Territorio e Ambiente, Matteo Mansi. -. Dobbiamo pungolare la Regione affinchè acceleri l’iter legislativo perchè qua i parchi nascono di notte come funghi. Se la regione non legifera – prosegue -, è chiaro che tutti i sindaci del nostro territorio sono disarmati. Stiamo cedendo i nostri territori agli speculatori. Se non riusciamo ad avere una visione, qual è il nostro ruolo?”. Della stessa opinione anche il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Di Lenardo che ha ribadito come “Udine risulti il secondo comune più cementificato dopo Monfalcone. Gli interessi degli speculatori non collimano con gli interessi dei cittadini. Dovrebbe essere il Comune l’Ente più vicino al territorio e ai cittadini – ha ribadito il consigliere -. C’è modo e modo di utilizzare le rinnovabili, come avvenuto autorizzando l’impianto solare sulla discarica sul Torre, quindi senza sottrarre terreno al verde e all’agricoltura”.

“Una commissione è assolutamente importante per analizzare l’impatto sulla città e per avere una posizione attiva con la Regione per quanto riguarda le compensazioni”, ha rimarcato la consigliera Stefania Garlatti Costa. Il consigliere dem Carlo Giacomello ha poi puntato il dito contro “la semplificazione procedurale, rea di bypassare il Comune e creare i problemi”. La risposta dell’assessore alla Pianificazione territoriale Andrea Zini non si è fatta attendere. Porterà in Commissione Territorio e Ambiente il tema. “Sarà mia attenzione portare in Commissione una discussione sullo stato delle normative a livello regionale”, ha promesso l’amministratore al Consiglio. “Siamo in mezzo a una serie di modifiche normative in via di definizione, ma come Ente locale vogliamo esserci e dire la nostra. Vogliamo poter attivare un percorso insieme agli stakeholder e ai consiglieri di fronte ad uno svolgimento normativo che sta sopra di noi”.