Un impianto agrovoltaico minaccia il parco archeologico di Aquileia

Il progetto di un impianto fotovoltaico da 10mila kilowatt minaccia il parco archeologico di Aquileia. I pannelli dell’impianto coprirebbero un’area di 210.000 metri quadrati in località San Zili-Casa Bianca, proprio a ridosso della zona cuscinetto (buffer), istituita a protezione del sito UNESCO nel 2018 dal Comitato del Patrimonio Mondiale. La Soprintendenza e il Comune di Aquileia hanno espresso parere negativo al piano, sostenuti dal nuovo piano di gestione UNESCO, che prevede addirittura l’ampliamento della zona buffer.

Ma ciò che preoccupa maggiormente è il cavidotto interrato di 6 km che sarebbe realizzato con l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Attraverserebbe, infatti, l’antica strada romana che un tempo conduceva all’antica Tergestum, l’attuale Trieste. “L’impatto sarebbe devastante – afferma Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia – poiché interferirebbe con strutture funerarie e paleocristiane che caratterizzano il territorio”. Non a caso, proprio vicino alla zona interessata dall’impianto, fu rinvenuto il Grande Mausoleo, poi ricostruito all’interno del centro abitato nel 41956, accanto al foro.

“Aquileia non è solo un sito storico, ma un simbolo culturale europeo – dichiara il sindaco Emanuele Zorino – il suo valore impone scelte rispettose della sua storia millenaria”. Anche Roberto Corciulo, presidente della Fondazione, critica l’impianto agrovoltaico: “Rischiamo di compromettere la percezione visiva della Basilica patriarcale e di mettere a rischio lo status UNESCO. È necessario individuare un sito alternativo per evitare un danno irreparabile”.

Martines-Pozzo (Pd), si fermi obbrobrio ad Aquileia

«L’inerzia della Regione sui parchi fotovoltaici rischia di creare un obbrobrio a ridosso del sito archeologico di Aquileia. Il parco fotovoltaico in progetto, più di altri territori, diventerebbe un vergognoso esempio di scempio non solo ambientale, ma anche culturale e turistico». Lo affermano i consiglieri regionali Francesco Martines e Massimiliano Pozzo (Pd) in merito al progetto per la realizzazione del parco fotovoltaico.

«Questo tipo di scelte – avvertono Martines e Pozzo proponendo di ampliare la questione a tutti i siti Unesco del Friuli Venezia Giulia – avranno certamente ricadute negative sul turismo e sull’economia dei territori interessati. Un pericolo simile non esiste però solo per Aquileia ma anche per Palmanova, che ha un parco fotovoltaico da 60 ettari in un Comune confinante, a 500 metri dai bastioni (core zone). Serve dunque un ragionamento complessivo e una conseguente azione congiunta da parte di tutti i siti Unesco della regione, avviando così un tavolo di confronto con la Regione, estendibile a livello nazionale attraverso la Conferenza Stato-Regioni». In tal senso Martines e Pozzo annunciano una mozione da condividere con la Giunta regionale.