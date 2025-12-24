Impianto Biometano in costruzione a Orzano, è il “gemello” di Pagnacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una gru svetta tra i campi di Orzano, dove il suolo già spianato e l’arrivo dei primi materiali segnano l’inizio del cantiere. Il progetto da 10 milioni di euro della Remanzacco Biometano sta diventando realtà. L’impianto, vicino a Casali Lonzano, gemello di quello che era previsto a Pagnacco, archiviato ieri ma che potrebbe essere ripresentato in primavera dai proponenti, tratterà ogni anno 30.000 tonnellate di letame bovino, pollina e liquami per produrre 300 Smc/h di biometano. Il cantiere si è insediato il 28 novembre e porterà a ultimare l’opera entro la stessa data del 2026. A seguire i lavori è lo stesso geometra dell’impianto ipotizzato a Modoletto, Pierpaolo Alagna.

Mentre a Pagnacco la rivolta è stata totale — con 5.300 firme consegnate in Regione, il “no” secco del Municipio e timori per l’impatto sulla Valle del Cormor — a Remanzacco la sindaca Daniela Briz rassicura la massima trasparenza sul progetto approvato lo scorso 16 gennaio attraverso una procedura autorizzativa semplificata (PAS): “Nulla è stato fatto in sordina. Se ne è parlato in Regione e in incontri pubblici. La situazione qui è differente: abbiamo ottenuto lo spostamento del sito, originariamente troppo vicino alla provinciale Cerneglons-Pradamano”. Il compromesso trovato con la proprietà ravennate ha fatto sì che “ora la centrale sorgerà fuori Orzano, tra i campi, vicino alle aziende conferitrici”. “Le amministrazioni hanno poco potere sulle autorizzazioni regionali – sottolinea la prima cittadina -, ma il tavolo di confronto ha permesso di trovare una soluzione meno impattante”. La sindaca Briz, infine, promette che l’amministrazione si siederà di nuovo al tavolo con la società al fine di mitigare il traffico pesante e migliorare gli accessi verso via Buttrio attraverso alcuni paletti.

Resta l’allerta dei residenti, preoccupati che l’economia circolare promessa si traduca in cattivi odori e in un viavai in un’area finora incontaminata.