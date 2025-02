Impianto solare a Udine, una raccolta firme per chiedere compensazioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Un parco fotovoltaico a due passi dalle nostre case”. E’ partita questa mattina a Udine, tra Godia e Beivars, la raccolta firme che il comitato spontaneo nato tra i residenti dei quartieri sta promuovendo per chiedere delle opere di compensazione e mitigazione a fronte dell’impianto solare da 5,2 megawatt che nascerà in via Emilia, tra il cimitero di Paderno e via don Bosco, occupando una superficie agricola pari a quella coperta da 11 campi da calcio.

Oltre alla distribuzione dei volantini casa per casa, è stato anche allestito un banchetto che ha raccolto ben 200 sottoscrizioni in poche ore. “Purtroppo non sarà possibile impedire la realizzazione dell’impianto”,precisa Lucio Costantini, membro del neonato Comitato che sottolinea le ricadute che subiranno i cittadini che abitano in zona. “Il parco creerà un pesante danno ambientale e paesaggistico nel nostro quartiere – prosegue il residente di Beivars – , senza alcun beneficio per noi che abitiamo nella zona. Per questo motivo, abbiamo pensato di raccogliere delle firme da presentare all’amministrazione comunale al fine di ottenere delle compensazioni. Opere come una rotonda al posto dell’incrocio pericoloso tra via Emilia e via Pradattimis, una fascia verde di rispetto lungo il perimetro del parco fotovoltaico, la creazione di marciapiedi e il completamento delle piste ciclabili e una maggiore illuminazione stradale,”.

Il tema sarà affrontato durante l’imminente Consiglio di Quartiere Partecipato 9 di Godia e Berivars, che si terrà mercoledì prossimo, 19 febbraio. L’incontro, fissato alle19 all’interno della Parrocchia di Paderno, si preannuncia ‘caldo’. Saranno infatti presenti gli assessori Andrea Zini, Eleonora Meloni e un rappresentante della Società installatrice.

Le eventuali opere di mitigazione e compensazione a favore dei residenti saranno inoltre affrontate il 24 febbraio in Consiglio Comunale, quando si affronterà la mozione presentata dalla consigliera di Costruire Futuro Antonella Eloisa Gatta.