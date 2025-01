Importanti commesse per Chiurlo Tec da Area Science Park e Elettra Sincrotrone Trieste

Chiurlo Tec, divisione del Gruppo Chiurlo specializzata nella progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di impianti termici, di condizionamento ed elettrici, annuncia la conclusione dei lavori e l’inaugurazione, avvenuta mercoledì 29 gennaio, della nuova reception condivisa di Area Science Park – Elettra Sincrotrone Trieste. Il progetto commissionato, del valore complessivo di oltre 550 mila euro, ha impegnato Chiurlo Tec nella gestione di opere edili, fabbrili, termoidrauliche e elettriche finalizzate a ottimizzare le infrastrutture a disposizione della comunità scientifica e industriale operante nei campus triestini.

Gli interventi per la nuova reception

La nuova reception, realizzata al piano terra dell’edificio T-1 del Campus di Basovizza, copre una superficie di circa 250 mq e risponde a esigenze multiple: centralizzare il servizio di sorveglianza per il campus, gestire i varchi di accesso grazie a tornelli automatici, offrire spazi funzionali come sala multiuso, zona d’attesa, servizi igienici, nonché aree dedicate alla distribuzione e ricezione della posta. Tra gli interventi principali figurano la realizzazione di un nuovo ponte di collegamento in struttura mista acciaio e vetro, una passerella pedonale metallica, la ridefinizione della viabilità e l’installazione di sbarre automatiche per regolamentare l’accesso carrabile al sito di Elettra Sincrotrone Trieste, nonché per la ricezione delle merci. Il layout interno è stato completamente rivisto, con demolizioni e ricostruzioni di partizioni, finiture, impianti termoelettrici, reti dati e sistemi di rilevazione incendi. Gran parte dei lavori sono stati realizzati su progetti esecutivi e architetturali specifici, che hanno necessitato un attento studio realizzativo per fornire soluzioni “sartoriali”, in linea con le esigenze del committente.

Contratti strategici per la manutenzione tecnologica

Oltre a quest’opera di grande impatto, Chiurlo Tec è coinvolta in due contratti strategici con Elettra Sincrotrone Trieste e Area Science Park, avviati nel corso del 2024: quello per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanico-fluidistici al servizio delle macchine di luce “Elettra” e “Fermi”, oltre che degli edifici destinati a uffici e laboratori di Elettra Sincrotrone Trieste; e quello per la manutenzione degli impianti tecnologici di Area Science Park nei campus di Patriciano e Basovizza. Un riconoscimento di professionalità e affidabilità risultato anche dell’acquisizione, avvenuta nel 2024 da parte del Gruppo Chiurlo, di Elettrica Gover, che da anni operava all’interno del sito.

“Essere scelti per la manutenzione e la gestione dei sistemi tecnologici di due realtà così prestigiose è per noi motivo di grande orgoglio,” commenta Pier Luigi Barollo, Direttore Generale di Chiurlo Tec. “Siamo entusiasti di contribuire al corretto ed

efficiente funzionamento degli impianti che supportano progetti di ricerca all’avanguardia. Si tratta di contratti che richiedono un impegno costante e qualificato, con l’obiettivo di assicurare un servizio continuo, garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso l’impiego di tecnici altamente specializzati.”

L’operato di Chiurlo Tec, infatti, non si limita alla sola manutenzione: l’azienda si distingue per la fornitura di soluzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico, necessarie per assicurare la massima efficienza e affidabilità degli impianti. Ogni progetto diventa un’opportunità per mettere in campo competenze specialistiche e una rigorosa capacità di gestione operativa, elementi che contraddistinguono la filosofia del Gruppo Chiurlo.

Con questi ultimi incarichi Gruppo Chiurlo ribadisce ancora una volta il proprio impegno nel settore, consapevole della sfida che comporta gestire e mantenere in efficienza impianti complessi, ma anche del valore che tali collaborazioni portano al rafforzamento del tessuto scientifico e industriale del territorio.