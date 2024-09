Imprenditore travolto e ucciso dal camion in retromarcia

Tragedia oggi, alle 13.30, in via Colloredo a Pasian di Prato. Il titolare della ditta Blossom, che si occupa della movimentazione di container, è stato investito dalla motrice di un camion in retromarcia ed è morto sul colpo.

La vittima – Felice Zonni, di 74, residente a Pasian di Prato – stava parlando con il conducente del mezzo pesante e si è poi allontanato. L’autotrasportatore, una volta salito sul camion, avrebbe inserito la retromarcia ma non si sarebbe accorto che dietro al mezzo pesante stesso c’era il suo titolare.

Zonni è stato travolto e schiacciato dal camion. E’ morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Per recuperare la salma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con degli appositi cuscinetti, hanno sollevato il mezzo pesante e, quindi, estratto l’imprenditore.

Inutile il soccorso prestato dal personale sanitario: per il 74enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto è intervenuto personale dello Spisal dell’Azienda sanitaria del Friuli Centrale insieme alla polizia locale. L’area dove si è verificato l’incidente è stata posta sotto sequestro, come disposto dall’autorità giudiziaria.