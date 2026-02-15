  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
domenica 15 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Tripudio a Sappada per Monna Lisa!
Gemona, incrocio “killer”: “Problema mai risolto”
Bordin: “Oro Vitozzi esalta Fvg, Della Mea per noi è sul...
Impresa Vittozzi! Oro e lacrime. Graz bronzo e quarta Della Mea
Branco di delfini immortalato a largo di Grado
Sole e clima più mite, prime passeggiate a Lignano Sabbiadoro
Cadono facendo motocross, feriti due giovani
Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per acqua alta
APU Udine di scena alle 18:30 in casa della capolista Virtus
Un’energica UEB Cividale batte con autorevolezza Cremona 76-58
Impresa Vittozzi! Oro e lacrime. Graz bronzo e quarta Della Mea

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Trasformare la rabbia in qualcosa di positivo. L'aveva promesso e l'ha fatto. Ma è andata ancora oltre, Lisa Vittozzi. Non solo ha ritrovato la medaglia, ma ha trasformato la delusione per la prima gara individuale nel metallo più prezioso. Il primo oro olimpico nella storia del biathlon azzurro. E' quinta Lisa alla partenza dell'inseguimento. Che ha ritrovato la freddezza al poligono lo ha fatto vedere già ieri, dove però era mancata un po' di brillantezza sugli sci. Oggi scatta 40 secondi dopo la prima. Davanti iniziano a sbagliare, per prima la Michelon. Lei continua, solida, implacabile. I suoi poligono sono pura maestria e sotto i colpi dalla plodar sniper una dopo l'altra cadono tutte. Dopo il primo poligono è terza, poi è lotta a due con la norvegese Krikkeide che all'ultimo s'inceppa, mentre Lisa può avviarsi da sola al traguardo, con tutto il tempo di sorridere, godersi gli ultimi incitamenti del tecnico azzurro Mirco Romanin, inchinarsi davanti al pubblico che si inchina a lei. Sul podio sono lacrime pensando ai tanti periodi difficili e al nonno scomparso al quale va la dedica. E' festa a Anterselva, è festa a Sappada, è festa anche a Tesero dove l'altro sappadino, Davide Graz, vince uno storico bronzo nella staffetta di sci di fondo. Ed è festa anche a Cortina, dove solo una stratosferica Brignone al secondo oro fa scendere dal podio la tarvisiana Lara Della Mea, stupenda quarta nello slalom gigante. Per il presidente del comitato regionale Dunnhofer: "Una grandissima giornata per lo sport della neve del Friuli Venezia Giulia. Tutto il movimento FVG è strafelice e senza parole… e non finisce qui…"

