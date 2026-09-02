La Regione ha allo studio un nuovo bando per sostenere le imprese nell’affrontare l’impennata dei costi energetici. La proposta, avanzata dall’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è stata al centro del tavolo con le categorie economiche e i sindacati che si è tenuto oggi alla sede udinese della Regione. Durante l’incontro non solo è stato fatto il punto della situazione, ma sono stati raccolti i suggerimenti per il futuro.
In particolare, per il nuovo bando la Regione valuterà l’abbassamento delle soglie d’accesso al contributo e il superamento degli ostacoli legati alla cumulabilità tra il sostegno regionale e il credito d’imposta nazionale. Inoltre, sarà ampliata la platea dei beneficiari, estendendola alle attività per le quali i costi dei carburanti incidono in maniera significativa.
Imprese, allo studio nuovo bando regionale contro caro energia
La Regione ha allo studio un nuovo bando per sostenere le imprese nell’affrontare l’impennata dei costi energetici. La proposta, avanzata dall’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è stata al centro del tavolo con le categorie economiche e i sindacati che si è tenuto oggi alla sede udinese della Regione. Durante l’incontro non solo è stato fatto il punto della situazione, ma sono stati raccolti i suggerimenti per il futuro.