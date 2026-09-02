Imprese, dalla Regione almeno 24,9 milioni contro il caro energia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un pacchetto da almeno 24,9 milioni di euro per sostenere le imprese del Friuli Venezia Giulia nella difficile fase provocata dall’aumento dei costi energetici. A illustrarlo è l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, dopo l’incontro con associazioni di categoria e sindacati.

La Regione ha destinato 14,4 milioni ai ristori per il caro carburanti e altri 10,5 milioni al bando, ancora aperto, per l’installazione di impianti fotovoltaici. A queste risorse si aggiungono gli strumenti messi a disposizione dei Confidi per ridurre il costo delle garanzie necessarie alle aziende per accedere al credito e realizzare investimenti. Il relativo stanziamento, tuttavia, non è stato precisato.

L’incontro è servito anche a valutare ulteriori interventi da introdurre nei prossimi mesi. Bini definisce gli attuali rincari dei carburanti “insostenibili per tutti: pubblico, privati e cittadini” e auspica che la fine dei conflitti internazionali possa favorire il ritorno dei prezzi a livelli sostenibili.