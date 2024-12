Imprese femminili in Fvg: numeri contenuti, ma ruolo cruciale

In Friuli Venezia Giulia le imprese guidate da donne sfiorano le 20mila unità (19.973). Sono meno di un quarto rispetto alle aziende complessive, ovvero il 22,9% delle imprese regionali presenti, ma rappresentano un pilastro soprattutto in settori strategici. Come sottolineato dall’ultimo report elaborato dalla Cgia di Mestre, le imprenditrici tendono ad assumere altre donne e contribuiscono a ridurre le disuguaglianze di genere, molto marcata in Italia, visto chela nostra nazione risulta ancora il Paese con il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa.