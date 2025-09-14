Impressioni di settembre, stagione a Lignano con un +5% di presenze

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Spiagge ancora prese d’assalto a Lignano Sabbiadoro, grazie al sole che sta premiando i turisti che ancora si recano al mare alla ricerca di relax e di un’ultima tintarella con cui affrontare l’imminente autunno. La stagione è andata complessivamente bene e ha registrato a Sabbiadoro un +5% di presenze.

Tante le iniziative programmate per intrattenere e allietare i turisti fino alla fine del mese. Tra queste l’“Italian Bike Week” dal 18 al 21 settembre, un evento che segna la chiusura della stagione partita lo scorso maggio con il Biker Fest International.

Dal 26 al 28 settembre, invece, è in programma il ”Sandy Wheels – Lignano Cycling Experience”, un evento imperdibile dedicato agli appassionati delle due ruote e a chiunque voglia esplorare il territorio in modo sostenibile e divertente, tra itinerari cicloturistici, attività ludiche e ricreative.