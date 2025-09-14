  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Impressioni di settembre, stagione a Lignano con un +5% di presenze
Air Expo FVG: aviazione leggera, tecnologia e formazione a Rivoli di...
Corteo per la pace a Ronchi: manifestanti contro l'industria delle armi
La Protezione Civile del FVG potenzia l'ANA con nuovi mezzi
Sicurezza del territorio, arrivano in FVG 45 nuovi vigili del Fuoco
Oscar Green 2025, premiati 5 progetti del concorso Coldiretti
"Maman" la trasmissione di Telefriuli compie 10 anni: festa a Friuli...
Finto maresciallo truffa anziana a San Giovanni al Natisone
Porte sbarrate allo psicologo di Maylin, l'avvocato Tosel: "inaccetabile"
In moto per il Dono, gocce gialle invadono le città Unesco
Cronaca

Impressioni di settembre, stagione a Lignano con un +5% di presenze

Ancora tanti i bagnanti al mare anche oggi. Numerose le attività programmate fino alla fine del mese. Il bilancio provvisorio è stato anticipato dal presidente di Lisagest
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Spiagge ancora prese d'assalto a Lignano Sabbiadoro, grazie al sole che sta premiando i turisti che ancora si recano al mare alla ricerca di relax e di un'ultima tintarella con cui affrontare l'imminente autunno. La stagione è andata complessivamente bene e ha registrato a Sabbiadoro un +5% di presenze.

Tante le iniziative programmate per intrattenere e allietare i turisti fino alla fine del mese. Tra queste l'"Italian Bike Week" dal 18 al 21 settembre, un evento che segna la chiusura della stagione partita lo scorso maggio con il Biker Fest International.

Dal 26 al 28 settembre, invece, è in programma il "Sandy Wheels – Lignano Cycling Experience", un evento imperdibile dedicato agli appassionati delle due ruote e a chiunque voglia esplorare il territorio in modo sostenibile e divertente, tra itinerari cicloturistici, attività ludiche e ricreative.

