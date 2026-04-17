‘Impressionismo e modernità’, a Casa Cavazzini 40mila visitatori

Ha superato i 40 mila visitatori a due mesi e mezzo dall’apertura la mostra “Impressionismo e modernità. Capolavori dal Kunst Museum Winterthur”, allestita in Casa Cavazzini a Udine. Si tratta di cittadini della regione, ma anche di persone provenienti dal resto dell’Italia e dall’estero.

La rassegna, inaugurata lo scorso 29 gennaio, propone 84 opere provenienti dal Kunst Museum Winterthur e offre un percorso dedicato all’evoluzione artistica tra Ottocento e Novecento, dall’Impressionismo alla modernità classica fino alla Seconda guerra mondiale.

“Il superamento dei 40 mila ingressi in poche settimane è un risultato che va letto non solo in termini numerici, ma soprattutto culturali”, dichiara l’assessore alla Cultura Federico Pirone. “Questa mostra rappresenta un tassello fondamentale di una strategia più ampia con cui il Comune di Udine sta rafforzando il proprio profilo culturale, puntando su qualità, rigore scientifico e capacità di dialogo internazionale”.

“Ci teniamo a ribadire – aggiunge Pirone – l’efficacia del lavoro di squadra, in primis con la Regione e Promoturismo, con MondoMostre e ovviamente con il Kunst Museum Winterthur”. La mostra resterà visitabile fino al 30 agosto.