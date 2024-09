Imputato di omicidio a Livorno, minaccia un poliziotto a Udine: arrestato 31enne tunisino

E’ sottoposto all’obbligo di dimora a Udine perché imputato di omicidio preterintenzionale e spaccio a Livorno. Ciò nonostante, minaccia di morte un poliziotto in Borgo Stazione brandendo il coccio di una bottiglia. L’uomo, un cittadino tunisino di 31 anni domiciliato in città, è stato arrestato ieri sera in via Leopardi. E’ accaduto poco prima delle 23, quando il 31enne è stato fermato da due agenti della Questura. Per tutta risposta, ha brandito il vetro verso il torace dell’agente che gli aveva afferrato il braccio per disarmarlo. “Io mi uccido – ha detto al poliziotto – ma ti porto con me, lasciami andare”. Una volta ammanettato, si è divincolato e ha scalciato per non essere caricato sull’auto di pattuglia.

L’uomo è imputato in concorso con un connazionale a Livorno per l’omicidio preterintenzionale del 29enne Danny Magina, deceduto poco più di due anni fa nel capoluogo toscano dopo essere precipitato dal quarto piano. Inizialmente per il 31enne era stata disposta la misura cautelare in carcere, ma il Tribunale del Riesame di Firenze ha affievolito la misura disponendo l’obbligo di firma e di dimora a Udine, dove intanto si era trasferito, con il divieto di uscire nelle ore notturne.

Stamattina l’uomo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, è comparso per direttissima davanti al giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine, che ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari. Il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.