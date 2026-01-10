In 150 in piazza San Giacomo contro il blitz Usa in Venezuela

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 150 persone di tutte le età si sono date appuntamento in piazza San Giacomo a Udine per protestare contro il blitz effettuato dalle forze armate statunitensi in Venezuela i primi giorni dell’anno. Una folla che ha mostrato le bandiere non solo del Paese sudamericano, ma anche quelle della Palestina e, soprattutto, della pace. A organizzare la manifestazione sono stati Anna Manfredi di Rifondazione Comunista e Andrea Di Lenardo, consigliere comunale di Avs a Palazzo D’Aronco.

Tante le associazione, ben 38, che hanno aderito alla manifestazione. Tra queste anche la sezione cittadina dell’Anpi.