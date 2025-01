In 1500 al Fogoròn di Codroipo che dà indicazioni positive

Il fumo, come tutti si auspicavano, è andato verso sud. Ha dato così responso positivo il Fogoròn di Codroipo, allestito nell’area retrostante al palazzetto dello sport e tornato così in grande stile dopo quattordici anni di assenza (ultima volta nel 2011). Sarà un anno fortunato, perlomeno questo ha detto il mistico “Re Codrop” leggendo il responso del fumo e delle faville che si sono alzate dal falò, predisposto grazie alla sinergia fra Comune, ai Vigili del Fuoco di Codroipo e cittadini volontari. Sono state circa 1500 le persone che hanno assistito all’evento che ha chiuso il periodo delle feste e che ha visto in regia anche “Codroipo c’è”, l’associazione che riunisce le realtà economiche di Codroipo e Medio Friuli.

Al Fogoròn sono stati raccolti anche mille euro, somma che sarà devoluta in beneficienza. Agli avventori sono stati offerti grazie al CAI di Codroipo vin brulé e bevande, mentre il Reggimento Lancieri di Novara (5°) ha preparato grazie alla sua cucina di campo pasta e fagioli. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Codroipo Guido Nardini, il vice-sindaco Giacomo Trevisan e diversi esponenti dell’amministrazione, fra cui il coordinatore di “Bianco e rosso Natale”, il consigliere Giovanni Soramel. L’evento rientrava e chiudeva il programma di “Bianco e rosso Natale”, partito lo scorso novembre e ideato dall’amministrazione per accompagnare i codroipesi durante il periodo natalizio.

“Codroipo c’è” ha ricoperto a riguardo un ruolo organizzativo importante. “Si è deciso di allestire nuovamente il Fogoròn grazie alla volontà dell’amministrazione e di “Codroipo c’è” – ha affermato a riguardo il presidente dell’unione delle realtà economiche Piergiorgio Iacuzzo -. Di “Bianco e rosso Natale” stiliamo un bilancio positivo. Tante le iniziative che sono state preparate, con il Capodanno in piazza Garibaldi che si è rivelato un successo. Siamo molto contenti di aver portato le casette in centro per il primo anno. Abbiamo imparato molte cose di cui faremo tesoro in vista delle feste natalizie del 2025”.

“Dopo oltre 10 anni a Codroipo è tornato il Fogoròn, senza dimenticare le molte frazioni, dove questa è una tradizione mai interrotta per le comunità – ha detto il sindaco Guido Nardini -. Ritrovarsi intorno al fuoco crea sempre uno spirito di comunità di cui abbiamo sempre più bisogno. La grande partecipazione testimonia tale bisogno e ripaga gli sforzi fatti. Vedere gli occhi dei bimbi (e non solo) sgranati davanti alle lingue di fuoco o ai mezzi dei Pompieri e della Protezione Civile fa rasserenare gli animi di tutti. In una giornata di festa segnata dalla vittoria del Codroipo calcio nella finale di coppa Italia di Eccellenza, il successo di questo evento è stato la ciliegina sulla torta. Complimenti a tutti”.