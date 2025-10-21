  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
Cronaca

In 2 giorni ‘colleziona’ oltre 7 anni di carcere, era su un’auto rubata ai sinti

E' stato condannato per la rapina a un distributore di Martignacco e per un furto di bicicletta a Udine
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tra venerdì e lunedì è stato condannato dal Tribunale di Udine a oltre 7 anni di reclusione in due distinti processi. Tra i reati contestati, c’è  la ricettazione di un’automobile rubata a una donna di etnia sinti.

A ‘collezionare’ le condanne in meno di 4 giorni è stato un udinese di 23 anni, Lorenzo Delija, salito agli onori della cronaca la scorsa primavera per un rocambolesco tentativo di fuga dopo essere entrato nell’auto di un poliziotto per svaligiarla.

I due reati per i quali è stato condannato nei giorni scorsi, invece, risalgono allo scorso anno. Il primo episodio è del marzo 2024, quando rapinò un benzinaio sulla strada regionale 464 a Martignacco. Dopo aver rifornito l’auto, risultata rubata poche ore prima a Pradamano, prese il borsellino del gestore, contenente 10 euro, e lo buttò sotto il tappetino. La vittima se ne accorse e aprì la portiera. Lui accelerò e trascinò il benzinaio, che cadde e rimase ferito. Per questo, il gup di Udine Giulia Pussini lo ha condannato a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

Altri 2 anni e 8 mesi di reclusione gli sono stati inflitti venerdì scorso dal giudice Camilla Del Torre per il furto di una bicicletta del valore di 2.500 euro nella zona di via Cividale avvenuto in agosto. Il giorno stesso fu lui stesso a presentarsi in Questura con la bici, subito restituita al proprietario.

Il suo difensore, l’avvocato Lorenzo Ret, ha annunciato appello per la rapina per alcune incongruenze probatorie e lo valuterà per il furto della bici.

