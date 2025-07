In 5 mila al concerto di Gianna Nannini a Villa Manin

Provenivano soprattutto da fuori regione e pure da Austria, Slovenia e Germania i 5 mila spettatori che hanno affollato ieri Villa Manin di Codroipo per l’unico concerto nel Nordest del nuovo tour europeo di Gianna Nannini. La rocker senese è salita sul palco poco dopo le 21.30 per proporre quasi due ore di concerto che ha visto in scaletta tutti i successi dell’artista. Non sono mancati infatti pezzi iconici come “I maschi” e “Fotoromanza” e nel finale capolavori che hanno entusiasmato il pubblico come “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura”, “Bello e impossibile” e “Latin Lover” per un’esibizione che ha confermato Nannini tra le più grandi interpreti della musica italiana.