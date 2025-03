In arrivo il bonus Regionale per i pensionati con la minima

Trecentocinquanta euro per 12.700 pensionati. Sta arrivando in questi giorni il bonus regionale a chi è in quiescenza con importo inferiore o pari al trattamento minimo e un’attestazione Isee pari o inferiore a 15mila euro. Lo rendono noto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale Alessia Rosolen i quali spiegano che l’accredito sta arrivano in questi giorni e l’erogazione dell’importo è fatta in collaborazione con l’Inps. L’aiuto alle fasce deboli era stato deliberato con l’assestamento di bilancio dello scorso luglio ed è finanziato con risorse regionali pari a 45 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

«Abbiamo lavorato con determinazione, insieme a Inps, per garantire che questo intervento raggiungesse i cittadini nel modo il più rapido e diretto possibile – spiegano Fedriga e Rosolen -. L’erogazione di questi giorni fa riferimento al 2024, mentre a giugno è previsto l’accreditamento del bonus per l’anno in corso». L’obiettivo è di allargare la platea dei beneficiari «così da rafforzare ulteriormente l’impatto positivo di questa misura sulle fasce più fragili della popolazione» hanno concluso il governatore e l’assessore.