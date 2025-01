In arrivo nuovi investimenti per il polo di atletica di Udine

Via le barriere architettoniche, una nuova palestra al chiuso e il rinnovo dell’infermeria. Sono gli interventi programmati dal Comune di Udine nel campo d’atletica ‘Dal Dan’ a Paderno, dopo il rifacimento della pista completato a fine 2023. Le nuove opere sull’impianto di via Torino prevedono un investimento di 340mila euro, che si aggiunge a quello di 715mila euro per la sistemazione della pista interna, degli spalti, degli spazi comuni e delle vie di accesso del Palaindoor ‘Bernes’ prevista per questa estate.

Nell’ultima seduta del 2024, la giunta di Palazzo D’Aronco ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Tra i lavori principali, la riconversione dell’ex alloggio del custode in una nuova palestra al chiuso, con servizi igienici rinnovati e una rampa d’accesso per persone con disabilità, e la riqualificazione del locale infermeria che sarà resa più accogliente. Inoltre, saranno ricavati un nuovo ufficio e nuovi spogliatoi, utilizzando anche la zona precedentemente adibita a magazzino. Tutta la struttura sarà dotata di un nuovo impianto di condizionamento. All’esterno, oltre alla sistemazione delle tribune e della postazione dei giudici, saranno realizzati nuovi percorsi per l’accesso alla pista di atletica e nuovi tratti di collegamento alle aree di lancio del peso e del martello.

“Questi luoghi – spiega l’assessore allo Sport, Chiara Dazzan – possono diventare fulcro attorno al quale costruire rapporti nuovi e rafforzare la nostra comunità, grazie alla loro capacità di coinvolgere ogni settimana centinaia di ragazzi, famiglie e appassionati.