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Cronaca

In ASUFC primo trapianto renale robotico da donatore vivente

L'operazione nonostante i gruppi sanguigni incompatibili tra il donatore e la ricevente. Utilizzato un trattamento per ridurre gli anticorpi della donna
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un vero e proprio dono d’amore capace anche di superare difficoltà tecniche di non poco conto. E’ quello che, all’ospedale di Udine, ha visto un uomo donare un rene alla moglie tramite il primo trapianto renale con robot da donatore vivente svolto in Asufc, superando una complessa barriera immunologica dovuta all’incompatibilità tra i gruppi sanguigni delle due persone coinvolte.

Il risultato è stato possibile grazie ad un’integrazione tra esperienza chirurgica, alta tecnologia, organizzazione e lavoro multidisciplinare messi in campo dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale tramite due procedure chirurgiche complesse, entrambe mini-invasive; il prelievo laparoscopico del rene dal donatore e il successivo trapianto eseguito con tecnica robotica nella ricevente. A realizzare l’intervento l’equipe guidata dal Dottor Dario Lorenzin.

Nel 2025 in Friuli Venezia Giulia sono stati eseguiti 133 trapianti di organi solidi: 68 di rene di cui 10 da donatore vivente, 35 di fegato e 30 di cuore, pari a 111 trapianti per milione di abitanti. L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi commenta questo risultato sottolineando “la partecipazione dei cittadini ai percorsi di salute” e “l’eccellenza della risposta sanitaria”.

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